Госдума одобрила в I чтении ежедневную выписку штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, регламентирующий число штрафов за езду без полиса ОСАГО. Сам штраф не меняется – он составляет 800 руб. при первом нарушении и 3-5 тыс. руб. при повторном.

Законопроект предусматривает, что за езду без полиса собственника машины будут штрафовать не чаще одного раза в сутки, даже если его проезды зафиксируют за это время несколько камер.

До сих пор частота выписки штрафов не фиксировалась – хоть при каждом попадании номера машины в камеру, что, например, для большого города может обернуться значительными расходами.

Авторы законопроекта указывают на то, что с 2025 года полис ОСАГО стал необязательным для предъявления при регистрации автомобиля. Поэтому нужны альтернативные методы контроля за наличием у граждан страховки. Для этого были доработаны камеры фиксации видеонаблюдений – теперь они соединены с базой данных о полисах автогражданского страхования. В 2026 году система заработает в полноценном режиме.