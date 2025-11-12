Песков: В Кремле видят приготовления Европы к войне с Россией

Москва видит приготовления Европы к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.

Песков отдельно отметил увеличение военных бюджетов в ряде стран ЕС. По мнению пресс-секретаря президента, такой подход принесет европейским странам больше вреда. Он ведет к перенапряжению их экономики и будет иметь более тяжелые последствия, считает Песков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа скатывается к войне. Также Орбан в ответ на заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Европа находится в состоянии войны с Россией, сообщил, что Венгрия не воюет с Россией.