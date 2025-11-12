Песков назвал заявления СВР о планах Армении отказаться от зерна не голословными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Службы внешней разведки (СВР) о планах Еревана отказаться от зерна из России.

"Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков. ​Его слова приводит РИА Новости.

Ранее СВР сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление российской спецслужбы, заявил, что "такого быть не может".

В сентябре президент страны Ваагн Хачатурян заявил, что Армения превратилась из "младшего брата" России в полноценного партнера. Он отметил, что Армения экономически зависима от РФ, однако и Россия в экономическом смысле зависима от республики. В Ереване хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения армянских властей, подчеркнул Хачатурян.