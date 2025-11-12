Екатеринбуржцы смогут неделю ездить в метро со скидкой в 50%

Жители Екатеринбурга целую неделю смогут ездить в метро всего за 21 рубль. Для этого необходимо оплатить проезд посредством биометрии, сообщает пресс-служба мэрии.

Скидка в 50% предоставляется в рамках акции "Зеленый день", которая продлится с 12 по 19 ноября. Это совместный проект Екатеринбургского метрополитена и Сбера, приуроченный ко дню рождения банка.

По словам гендиректора компании "И‑Сеть" Натальи Тарарычкиной, оплата улыбкой приобрела большую популярность в уральской столице, в сравнении с другими городами. Всего после установки специальных терминалов таким образом проезд оплатили более 880 тыс. раз.

Напомним, что на сегодняшний день все 103 турникета в метро Екатеринбурга оборудованы биометрическими терминалами.