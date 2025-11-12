12 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести статус "полутрудоспособных"

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил в правительство на отзыв свой законопроект о возможности работать во время болезни без перевода на больничный и, соответственно, потери в зарплате, передает РИА Новости.

Нилов предлагает ввести в Трудовой кодекс понятие "временный адаптивный режим труда". Депутат отмечает, что сейчас сотрудник всегда считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

"Адаптивный режим" предлагается сделать добровольным. Сотрудник должен будет написать заявление, если у него есть медицинское заключение с рекомендации по адаптации условий труда. На время действия режима за сотрудником закрепляется средний заработок. По мнению автора инициативы, это позволит работникам сохранять доход при легких заболеваниях, а работодателям — снизить издержки и избежать проблем с заменой отсутствующих специалистов.

Экономист Алексей Кричевский считает, что инициатива с "полутрудоспособностью" лишь имитация бурной деятельности в Госдуме по улучшению условий труда граждан. На практике же существующих форматов вполне достаточно.

"Фишка в том, что сейчас есть только черное и белое, то есть работает и не работает по болезни. А с ангиной или каким-нибудь другим заболеванием типа легкого ковида можно спокойно работать из дома хотя бы полдня, тем самым сохраняя доход предпринимателей и не лишая себя зарплаты. Что особенно актуально из-за окончания зарплатной гонки - в 2026 году умные головы прогнозируют рост всего-то на 2,7%", - пишет Кричевский в своем Telegram-канале.

"Наверное, Нилова это удивит, но масса сотрудников и так работает из дома, болея. Причем неважно что там - горло, ковид, сломанная нога, из-за которой до офиса не доедешь. И не оформляют больничные, потому что а) все равно работают с относительно небольшой потерей продуктивности и б) невыгодно, да и скучно неделями валяться смотреть сериалы. Или это что, повод докопаться до коллег из Госдумы, которые избираются и за 5 лет заходят на пленарку пару раз? Так они как бы не болеют", - рассуждает эксперт.

Теги: госдума, ярослав нилов, трудовой кодекс, больничный


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

