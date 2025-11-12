В Челябинске открылся третий Центр психологической помощи бойцам СВО и их семьям

В Челябинске начал свою работу третий Центр психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщил в своем личном telegram-канале глава Челябинска Алексей Лошкин.

По словам главы города, подобные площадки уже были созданы в Центральном и Металлургическом районах. Теперь Центров психологической помощи три, и работают они по адресам:

Улица Ярослава Гашека, 2;

Улица Советская, 36;

Проспект Ленина, 14.

До конца года аналогичные центры появятся во всех районах Челябинска. Также прорабатывается возможность открытия Центра в поселке Западный.

"В период проведения специальной военной операции эта работа крайне важна. И, как показывает практика, эффективна. За неполный год на двух уже действующих площадках помощь получили почти 1 тыс. 800 человек", – отметил Алексей Лошкин.

Специалисты-психологи центров проводят индивидуальные и групповые консультации для бойцов, их жен и матерей. Отдельное внимание уделяется детям участников СВО. Для них организуются терапевтические, развивающие и досуговые программы.

В Челябинской области сформирована эффективная практика оказания поддержки бойцам и их семьям. Город занимает лидирующие позиции в этом направлении: сегодня местные психологи при поддержке духовенства активно вовлечены в реабилитационную работу. Накопленный опыт готов к распространению на другие регионы России.