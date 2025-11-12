В правительстве призвали маркетплейсы держать комиссии "в определенных рамках"

Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин предупредил маркетплейсы о возможном вмешательстве регуляторов в случае сохранения высоких комиссий.

Он охарактеризовал сложившуюся практику как "монопольное поведение", вызывающее значительное общественное недовольство. Позиция официальных лиц нашла отражение в действиях Федеральной антимонопольной службы, которая начала проверку повышения комиссий на торговых площадках. В пресс-службе ведомства подтвердили, что рассматривают соответствие новых тарифов антимонопольному законодательству.

На этом фоне крупнейшие маркетплейсы уже скорректировали свою политику: Ozon с 10 ноября повысил комиссию для большинства категорий товаров на 5%. "Яндекс Маркет" также изменил тарифы, увеличив стоимость размещения для большинства товарных групп.

Ситуация демонстрирует усиление внимания государства к регулированию цифровой экономики, где вопросы ценообразования платформ становятся предметом официального контроля, сообщает Forbes.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что маркетплейсы превращаются в системно значимые компании.