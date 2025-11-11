Проект реконструкции аэропорта Нижневартовска представили в Совфеде

В Совете Федерации представлен проект реконструкции аэропорта Нижневартовска. Деталями презентации поделился губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам губернатора, аэропорт и прилегающая территория нуждаются в модернизации по современным стандартам. Необходимо обновить покрытие и светосигнальное оборудование, построить новые системы водоотвода и очистные сооружения. Это позволит аэропорту принимать современные воздушные суда, повысит безопасность и комфорт для пассажиров.

В бюджете региона заложены средства на следующий год на разработку проектно-сметной документации. Дальнейший шаг – включение самого проекта реконструкции в нацпроект "Эффективная транспортная система". Это даст необходимое финансирование и позволит выполнить работы в запланированные сроки.

"Благодарю председателя комитета по обороне и безопасности Владимира Булавина и сенаторов за конструктивный диалог и поддержку наших инициатив. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим надежное авиасообщение для югорчан и укрепим транспортный каркас страны", - написал губернатор в своём telegram-канале.