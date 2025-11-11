В результате атаки БПЛА на Оренбуржье пострадал человек

В Оренбургской области в результате атаки беспилотника пострадал человек. Детали привёл глава региона Евгений Солнцев.

По его словам, в результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Ещё раз обращаюсь ко всем местным жителям: не идите на поводу у преступников, не снимайте и не выкладывайте в сеть кадры работы (системы) противовоздушной обороны, перемещения БПЛА и последствий их применения", - написал политик в своём telegram-канале.