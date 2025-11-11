Зюганов в Госдуме раскритиковал "Мумия", ключевую ставку и проект бюджета

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой в адрес фильма "Мумия", обвинив его создателей в попытке расколоть общество. В своем выступлении в Госдуме он также потребовал от правительства коренным образом изменить бюджетную и экономическую политику, перейдя к так называемому "бюджету победы", передает корреспондент Накануне.RU.

Зюганов заявил, что причинами разрушения государственности в 1991 году, как и в 1613-м и 1917-м, были "раздвоенность власти и безволие политического руководства, отсутствие реальной программы вывода из системного кризиса". По его словам, сегодня страна снова столкнулась с аналогичными вызовами, как внешними, так и внутренними. Зюганов сказал, что Владимир Путин, придя к власти, почувствовал это, выступил в Мюнхене, объявил о национальных проектах и сейчас последовательно ведет эту политику. Но, к сожалению, и партия власти, и особенно пятая колонна, не хочет выполнять в полной мере послания.

Он напомнил, что президент особо подчеркнул, что стоит вопрос единства ребром, и следующий год объявлен Годом единства народов нашей державы.

"Чтобы уберечь нашу государственность, надо иметь темпы выше мировых, надо иметь нормальную кредитную ставку, надо иметь устойчивый рубль, надо иметь образованное здоровое население. Но для этого требуется бюджет развития и бюджет победы! Мы предложили на 10 триллионов больше! Мы настаиваем на немедленной отмене этой идиотской ставки! Она задушила экономику! Мы настаиваем на том, чтобы удвоены были суммы на науку, образование и здравоохранение!" — заявил Зюганов.

Особое возмущение Зюганова вызвал выход фильма "Мумия", который, по его мнению, наносит удар по единству народа. "Я никогда не думал, что накануне праздников снова займутся внутренним расколом. Вдумайтесь только — не успели отпраздновать День народного единства и Великого Октября, как снова пытаются раскалывать народ. Это полный позор в условиях войны раскалывать народ на основе сплошной лжи о нашей истории!" — заявил он.