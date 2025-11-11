"Ростех" утвердил "эволюционно-революционную" стратегию "качественного роста"

Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко привёл данные о третьей в истории организации стратегии развития. Она рассчитана до 2036 г. и является "эволюционно-революционной", составляющей основу "качественного роста".

"Она неизбежно приведет к изменению почти всех бизнес-процессов корпорации и к обновлению ее структуры, хотя мы по-прежнему говорим о создании партнерств, увеличении доли "интеллектуальной" гражданской продукции, повышении операционной эффективности", - сказал РБК Евтушенко.

Он считает, что госкорпорация должна быть готова и к тому, что военные действия продлятся крайне долго, и к их окончанию в обозримой перспективе. То есть быть одинаково сильной и в гражданском, и в военном сегменте.

В новой стратегии заложено десять целевых показателей, и выполнение гособоронзаказа на 100% – один из них, рассказывает Евтушенко. Кроме того, речь идет о росте экспортной выручки в среднем на 8,9% в год.