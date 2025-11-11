День взятия Кенигсберга включат в список памятных дат

День героического штурма и взятия советскими войсками города Кенигсберга — 9 апреля 1945 года — закрепят в качестве памятной даты России. Такой закон сегодня единогласно приняла Госдума.

В пояснительной записке отмечается, что для России Калининград представляет собой важный форпост на западе страны, в Балтийском море, и является стратегическим плацдармом, усиливающим позиции России в Европе. Введение новой памятной даты подчеркнет важность региона в отечественной истории.

9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга", ставшая единственной медалью СССР, учрежденной за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы. Руководил штурмом Кенигсберга маршал Александр Василевский.