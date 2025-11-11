Очередную партию молоди сазана выпустили в Волгу астраханцы

В Астраханской области завершается двухлетняя работа по расчистке протоки Рычан в Приволжском районе.

В воды реки Волги для восстановления рыбных ресурсов было выпущено почти 10 тысяч мальков сазана. Эти работы проводились в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области».

За два года была расчищена 5,8-километровая акватория протоки, откуда извлекли 57,5 тысяч кубометров грунта.

Перед выпуском молоди сазана в естественную среду обитания специалисты «Рыбопитомника «Чаганский» провели обязательный контроль каждой партии. Вся молодь была взвешена и пересчитана. По результатам проверки средний вес рыбы составил более 15 граммов, что полностью соответствует нормативам для выпуска.

В церемонии выпуска молоди в водоемы приняли участие семьи представителей крупных предприятий региона.