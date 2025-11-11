11 Ноября 2025
Общество
Фото:Накануне.RU

Слуцкий: Люди просят установить памятник Михаилу Задорнову

В России должен появиться памятник писателю-сатирику и юмористу Михаилу Задорнову. С таким предложением обращаются граждане, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
10 ноября исполнилось 8 лет со дня смерти сатирика, и это предложение можно только поддержать, считает Слуцкий. Задорнов был удивительным человеком с уникальным взглядом на политику: умным, острым, ироничным и честным.

"Его сатира заставляла задуматься, любить Родину, видеть ее сильной. Патриот с большой буквы и человек, который всю жизнь оставался верен своим убеждениям", - написал Слуцкий.

Он отметил сходство его взглядов на Россию и мир с мыслями основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которого Задорнов называл своим "коллегой", хотя тоже с иронией, намекая на то, что сам Жириновский иногда выступал как сатирик и юморист.

Лидер ЛДПР предлагает три места для установки памятника: в МАИ, где Задорнов учился, в Гатчине, где за свои деньги он поставил памятник Пушкину и его няне, или в Хабаровске - городе, который считал своей второй Родиной.

Сам Задорнов в начале своей творческой карьеры жестко критиковал и высмеивал СССР, но постепенно его взгляды менялись в сторону патриотического отношения к стране и очень критического отношения к западному образу жизни. В последние годы он поддерживал КПРФ.

