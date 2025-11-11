Финансовая поддержка для астраханского бизнеса уже составила более 1 млрд рублей

По итогам текущего периода представителям бизнеса Астраханской области была оказана масштабная финансовая поддержка: 237 компаний и индивидуальных предпринимателей получили средства на общую сумму более 1 миллиард рублей. Общее количество оказанных региональным центром "Мой бизнес " услуг превысило 4700.

Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства остается ключевым приоритетом для региона. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и других профильных программ поддержки.

Малый и средний бизнес подтверждает статус надежной опоры экономики Астраханской области, выступая главным фактором ее устойчивого развития и социальной стабильности. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 30 965 субъектов МСП, что на 687 больше, чем в прошлом году. Количество вновь созданных компаний демонстрирует уверенный рост и превысило отметку в 5 тысяч.

Кроме того, высокими темпами растет число физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане). В настоящее время в регионе их число составляет 84 449 человек, что на 23,8% выше показателей прошлого года и в 17 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда режим для самозанятых граждан был введен на территории региона.

На сегодняшний день в Астраханской области также успешно работают 139 социальных предпринимателей, чьи проекты ежедневно вносят вклад в решение актуальных вопросов и улучшение качества жизни людей.