11 Ноября 2025
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Из Астраханской области отправлено более 12 тонн гумгруза бойцам СВО

В 63-й раз в сборе посылок в Камызяке (Астраханская область) приняли участие волонтеры, педагогические коллективы, школьники, студенты общественные организации, соцучреждения, депутаты, предприниматели из разных районов региона. Организационную и финансовую помощь также всё время оказывает администрация Камызякского района.

Глава муниципалитета Михаил Черкасов и его подопечный - финалист региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Евгений Суслин пообщались с волонтёрами, выяснили, есть ли новые запросы от бойцов по гуманитарке.

(2025)|Фото: astrobl.ru

По словам руководителя волонтерского движения «Своих не бросаем - ВК» Максима Гостюнина, большую часть груза удалось собрать по прямым заявкам бойцов. На передовую в этот раз доставят мотоцикл, около 30 печей-буржуек, генераторы и отопители, детектор дронов, блиндажные свечи, теплые вещи и многое другое. Теплые носки связали представительницы сельских волонтерских объединений, а также сплели новую партию масксетей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Гуманитарная помощь поддерживает моральный дух военнослужащих, помогает бойцам чувствовать связь с родными и близкими. Кроме того, это способствует сплочению общества, объединяя людей вокруг нашей общей цели – победы», – отметил ветеран СВО Евгений Суслин.

Теги: гуманитарная помощь, бойцы сво, программа победоносец, волонтеры


