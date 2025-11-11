Южноуральские аграрии покорили "Золотую осень – 2025 ", выиграв 80 медалей

Аграрии Южного Урала удостоены наград "Золотой осени – 2025". Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным ведомства, южноуральцы получили 80 медалей по итогам XXVII Всероссийской агропромышленной выставки: 39 золотых, 36 серебряных и 5 бронзовых.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшилова отметила, что результаты участия южноуральцев в выставке позволяют региону уверенно продвигать продукцию фермеров и переработчиков на внутреннем и внешних рынках.

Ранее аграрии региона успешно участвовали в аналогичных мероприятиях. Так, в прошлом году на выставке "Золотая осень – 2024" южноуральские аграрии завоевали 86 медалей: 55 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых.