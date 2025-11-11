Челябинец, чтобы не попасть в Реестр алиментщиков, нашел 800 тысяч для детей

Челябинец, чтобы не попасть в Реестр алиментщиков, нашел 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

По данным ведомства, мужчине были назначены алименты. Но регулярно и в полном объеме свои отцовские обязанности он не исполнял.

По словам сотрудников ГУФССП, со временем у алиментщика накопился долг, который не удавалось взыскать ввиду перемещения должника из одного региона в другой. К тому же находил он работу без официального трудоустройства. Сообщения на портале "Госуслуги" он получал, но мер для погашения задолженности не предпринимал.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов: ему определили 20 часов обязательных работ, арестовали мототехнику, телевизор, ограничили в праве выезда за рубеж и управления транспортными средствами, а также внесли его данные в Реестр злостных неплательщиков алиментов.

В пресс-службе отметили, что мужчина захотел избавиться от обременений и ограничений, а также позорного статуса злостного алиментщика. Он довольно быстро нашел денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме. Деньги алиментщик перечислил напрямую взыскателю, которая подтвердила погашение долга платежными документами. Кроме того, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 57,5 тыс. рублей.

На данный момент сведения о челябинце удалены из Реестра злостных неплательщиков алиментов, но исполнительное производство продолжается.

Напоминаем, что Реестр должников по алиментам в России работает с весны этого года и представляет собой федеральную цифровую систему, в которую входят сведения о злостных уклонистах, которые привлекались к административной или уголовной ответственности.