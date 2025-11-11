Успешные практики активного долголетия Владимирской области рекомендовали тиражировать в России

Во Владимирской области для старшего поколения в рамках национального проекта «Семья» действует более 100 программ. 16 практик региона отмечены на федеральном уровне и размещены на единой цифровой платформе АСИ СМАРТЕКА, созданной для распространения эффективных проектов. Среди рекомендованных к тиражированию – практики Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения «Танцы для всех» и «Школа редких рукоделий».

В рамках проекта "Танцы для всех" занятия проходят в группах, зачастую на свежем воздухе, где люди серебряного возраста осваивают степ-аэробику.

Ещё одна практика активного долголетия, рекомендованная к распространению – «Школа редких рукоделий». Этот проект предоставляет возможности найти пути для творческого самовыражения человека: рисование на воде с переносом на бумагу, создание лоскутных картин без иглы, работа с эпоксидной смолой…

Постоянные участники творческих мастерских – Вера Григорьевна Миронова и Татьяна Евгеньевна Жиляева: «Каждая из нас в той или иной степени рукодельничает, поэтому изначально было очень интересно попробовать новые направления. Все работы после занятия мы забираем себе. Их можно подарить близким людям или повестить дома на стену».

Напомним, представителей старшего возраста, желающих присоединиться к проектам, ждут в комплексных центрах социального обслуживания населения Владимирской области.