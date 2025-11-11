11 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.ru

Только 38 регионов на 100% готовы к прохождению зимнего отопительного сезона – Ростехнадзор

Только 38 регионов в России на 100% готовы к прохождению зимнего отопительного сезона. Худшие результаты показывают Пензенская область, Красноярский край, Иркутская область (готовность 65%), Магаданская область (54%) и Республика Тыва (готовность 43%), сообщил замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов на совещании в Совете Федерации, посвященном предстоящему отопительному сезону.

По его словам, из 7,7 тыс. теплоснабжающих компаний в России готовы к прохождению зимнего периода 85%, 11% - не готовы, остальные – готовы с оговорками. Проверено более 16 тыс. котельных. Выявлено 138 тыс. нарушений. Главные претензии к коммунальщикам: не были проведены гидравлические испытания (они же опрессовки), не проводилась очистка и ремонт сетей.

"В ряде регионов проигнорировано требование о включении представителей Ростехнадзора в комиссии по проверке коммунальных предприятий. "Передовики" в этом смысле – Иркутская область и Красноярский край", - сообщил Ферапонтов.

По его словам, за год (с ноября 2024 по ноябрь 2025) было зафиксировано 47 инцидентов, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения. Главные причины инцидентов – отсутствие полноценного ремонта и своевременной диагностики.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько сообщил, что за год (с ноября по ноябрь) на объектах ЖКХ в целом произошло 17 тыс. инцидентов, при этом число аварий снизилось на 19%, аварий в теплоснабжении – снизилось на 30%, в эксплуатации жилищного фонда – снижение на 20%, рост на 8% в водоотведении.

Также заместитель министра сообщил, что дебиторская задолженность по коммуналке сейчас составляет порядка 198 млрд руб. Собираемость платежей при этом на 1 октября 2025 года составила 100,4%.

Теги: отопительный сезон, коммуналка, жкх


