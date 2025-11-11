УК придется показать, на что тратятся деньги жильцов

Министерство строительства и ЖКХ России разработало единую форму для отчетов УК и ТСЖ перед жильцами. С 2026 года управляющие компании должны будут раскрывать расходование средств, полученных от использования общего имущества. Также придется сообщать жильцам об уплатах по искам, штрафах и т.д., пишут "Известия".

В новых отчетах УК должны будут подробно рассказать, как дом ремонтировлся, сколько было потрачено, сколько осталось средств на счетах, повышалась ли энергоэффективность зданий и т.д.

Будет указана и стоимость воды, тепла и электричества, по которой УК покупают ресурсы у поставщиков, и жильцы смогут понять, какую наценку берет компания.