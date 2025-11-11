Депутат Разворотнева: Нужно предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

Депутат Светлана Разворотнева выступила с критикой существующей системы обеспечения жильем и предложила альтернативные подходы.

По её мнению, текущие механимы, включая льготную ипотеку, оказались недостаточно эффективными и требуют значительных бюджетных расходов. Льготные программы обходятся бюджету в почти 600 млрд руб. ежегодно. Для многих семей в крупных городах жилье остается недоступным даже с льготной ипотекой из-за постоянного роста цен, указала парламентарий.

Среди предлагаемых решений - развитие системы строительства наемного жилья, особенно для граждан со средними и низкими доходами, а также внедрение механизмов субсидирования арендной платы по европейскому образцу.

Депутат отвергла предложение о предоставлении бесплатного жилья парам, прожившим вместе 10 лет, назвав его нереалистичным и нарушающим конституционные права граждан. По словам Разворотневой, такая мера могла бы заставить людей сохранять фиктивные браки ради получения жилья, что негуманно, сообщают "Известия".

Напомним, российские заёмщики всё чаще выбирают длительные сроки кредитования для ипотеки с господдержкой. Средний срок по таким программам достиг 27 лет и 4 месяцев.