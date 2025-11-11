Средний срок льготной ипотеки в августе превысил 27 лет

Российские заёмщики всё чаще выбирают длительные сроки кредитования для ипотеки с господдержкой.

По данным "Дом.РФ", средний срок по таким программам достиг 27 лет и 4 месяцев. Наиболее длительные кредиты оформляются по семейной и IT-ипотеке — до 28 лет, в то время как по дальневосточной и арктической программам установлен лимит в 20 лет.

Как поясняют эксперты, длинные сроки помогают заёмщикам снизить ежемесячные платежи и уложиться в требования банков по соотношению дохода к выплатам, которые не должны превышать 50%, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме заявили о недоступности для россиян первоначального взноса даже по льготной ипотеке. Об этом ранее сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).