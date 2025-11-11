Отслуживших иностранцев не будут выдворять из страны

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законодательных инициатив, направленных на предоставление дополнительных правовых гарантий иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим или проходившим военную службу по контракту в стране.

Для указанной категории лиц будет запрещено принятие решений о депортации, сокращении срока пребывания, а также объявление нежелательности пребывания в РФ. Им не смогут отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание, вид на жительство, патент или разрешение на работу.

Предлагается отменить все подобные решения, принятые в отношении этих иностранцев после 24 февраля 2022 года. Кроме того, Россия будет отказывать в выдаче другим государствам иностранцев, служивших в ВС РФ, для уголовного преследования.

За административные правонарушения вместо выдворения будет предусмотрен штраф от 1 до 50 тыс. руб. или обязательные работы до 200 часов.

Как заявил зампред Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, принятие поправок связано, в том числе, с необходимостью сохранения военной тайны путем удержания таких военнослужащих на территории России, сообщает РБК.