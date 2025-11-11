Правительство РФ подтвердило планы ввести технологический сбор в промышленности

Министерство промышленности и торговли России подтвердило планы по введению нового технологического сбора на электронную продукцию.

Как сообщила пресс-службы ведомства, на первом этапе сбор будет распространяться на готовые устройства, в том числе - ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Власти считают, что это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.

На втором этапе планируется распространить сбор на электронные компоненты и модули, что, по заявлению Минпромторга, станет "ключевым элементом для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны".

Отмечается, что перед внедрением сбора будут проведены тестирование механизма и консультации с бизнес-сообществом, чтобы избежать ситуации двойного налогообложения — когда сбор взимается и с деталей, и с готового изделия.

Ранее стало известно, что введение сбора может произойти с 1 сентября 2026 года. Инициатива принадлежит Минфину.