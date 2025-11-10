В Прикамье спустя девять лет предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2016 году

В Пермском крае следователи предъявили обвинение в убийстве, которое было совершено еще в 2016 году. Двое жителей Кудымкарского округа — мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения — обвиняются в убийстве супруга женщины, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, преступление произошло в марте 2016 года в селе Пешнигорт. Мужчина 1978 года рождения пришел в дом к обвиняемому, где застал свою супругу. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого хозяин дома нанес множественные удары потерпевшему. Следствие установило, что супруга погибшего также участвовала в преступлении, нанеся мужу несколько ударов. Для сокрытия преступления обвиняемый утопил тело в реке Иньва.

На первоначальном этапе причастность подозреваемых к убийству установить не удалось. Расследование активизировалось в 2025 году, когда уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Женщина призналась в убийстве и указала на соучастника.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначаются дополнительные судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.