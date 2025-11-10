Компании опасаются брать на работу подростков – следом за ними придут проверки

Работодатели неохотно идут на трудоустройство несовершеннолетних, поскольку "даже при привлечении одного подростка к ним придет проверка", сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина на круглом столе, посвященном деструктивному поведению подростков.

"Работодатели боятся проверок веерных, поэтому предпочитают просто не нанимать подростков, хотя могли бы это делать. Проверки все же должны быть после обращений родителей или детей", - считает парламентарий.

Дрожжина добавила, что работодатели часто отказываются от привлечения подростков на короткий срок, например, летние каникулы, поскольку им придется оплачивать медкомиссию для несовершеннолетних работников.

По словам Дрожжиной, сейчас в России насчитывается 630 тыс. трудоустроенных подростков.