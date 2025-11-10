39% россиян скорее не поддерживают блокировку иностранных соцсетей и мессенджеров

39% россиян скорее не поддерживают ограничения и блокировки, которые власти РФ накладывают на зарубежные соцсети, ресурсы и мессенджеры. Это самый популярный взгляд у наших соотечественников на политику государства в сфере ограничений, таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 24% заявили, что они скорее поддерживают такие ограничения. Интересно, что опрос ограничивается мягкими формулировками со словом "скорее", тогда как обычно в таких вопросах выявляют и число жестко настроенных (за или против) граждан.

30% относятся к блокировкам безразлично.

7% затруднились с ответом.