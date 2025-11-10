10 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Independent: Западные санкции привели к впечатляющему успеху российского виноделия

Западные санкции привели к тому, что алкогольные полки российских супермаркетов теперь заставлены российскими винами, а не французскими и итальянскими. И россияне все больше ценят свое вино, которое не уступает зарубежному. Об этом пишет британское издание The Independent.
Ранее из-за санкций цены на импортные вина сильно взлетели. Видимо, на Западе рассчитывали на то, что это приведет к дефициту вина в России. Но произошло обратное. Если десять лет назад российские вина занимали не более 25% рынка, то теперь 60%, и эта доля продолжает расти.

Так, в московских супермаркетах преобладают российские, грузинские и армянские вина, тогда как ранее на их месте были французские, итальянские и южноамериканские. Однако российское виноделие, особенно вдоль побережья Черного моря, известно уже тысячу лет. После ущерба, нанесенного отрасли Горбачевым, она возрождается. Российские производители часто еще используют зарубежное оборудование, но само вино, впитавшее в себя особенности благодатного южнорусского климата и почвы, получается с ярко выраженным неповторимым вкусом, которое может дать фору самым знаменитым европейским винам. Как говаривал основоположник российского виноделия князь Лев Голицын, "вино - продукт местности". Это значит, что одно и то же вино, произведенное в разных местах, будет иметь разный вкус, вызванный уникальными особенностями местности. А места на юге России: в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе - действительно уникальны.

Российская винодельческая отрасль демонстрирует уверенный рост и ставит перед собой самые амбициозные задачи, которые трудно было спрогнозировать до начала СВО. По прогнозам Россельхозбанка, в 2025 году производство вина в России может достичь 59 млн декалитров - это почти на 15% больше, чем годом ранее. Этот результат, если он будет достигнут, станет новым историческим максимумом для российского виноделия. Притом что и 2024 год стал рекордным для отрасли. Тихие, или обычные, вина занимают основную долю рынка - 64%. Еще 34% приходится на игристые, которые принято называть шампанскими, и около 2% занимают ликерные, которые еще несколько лет назад практически не производились.

Лидерами по объему производства традиционно остаются Кубань, Крым и Дагестан. Но виноделие распространяется по всей стране. Виноград уже выращивается не только в южных регионах, но даже в Башкирии и Воронежской области. Общая площадь виноградников в России превысила 110 тыс. га, это примерно равно площади всего Южного берега Крыма.

Интересно, что в 2024 году производство вина в мире упало на 5% и достигло минимума с 1961 года. Но Россия, напротив, показывает успехи. Наша страна вошла в тройку лидеров по темпам роста производства вина (19%), уступив лишь Грузии и Аргентине. В целом Россия занимает 11 место по производству вина в мире, ее доля составляет около 2%.

Как заявил в прошлом году вице-премьер Дмитрий Патрушев, господдержка усиливает инвестиционную привлекательность виноградарства и виноделия.

сельское хозяйство виноград лоза(2014)|Фото: Накануне.ru

Теги: вино, виноделие, санкции


