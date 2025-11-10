Треть россиян возвращается на прежнее место после увольнения

Уволившиеся россияне нередко спустя какое-то время возвращаются на прежнее место работы. Оказалось, что у 38% респондентов был такой опыт, еще 45% знают таких коллег. Возвращаются даже руководители: каждый третий топ-менеджер так делал, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследования сервиса Calltouch.

Половина опрошенных считает, что причина возвращения банальна: люди не нашли работу лучше. 9% полагают, что вернувшиеся не справились со своим бизнесом или работой на фрилансе. 17% респондентов полагают, что "возвращенцы" стремятся к привычной среде.