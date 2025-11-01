Мемориал Ельцину установили в уральском селе рядом с памятниками ВОВ и СВО

В селе Бутка - на родине первого президента России Бориса Ельцина установили его мемориальную доску. Она расположена в новом сквере, который открыли накануне, непосредственно возле обновленной стелы в честь героев Великой Отечественной войны и мемориала павшим воинам-интернационалистам, рассказывающего об участниках СВО.

Памятная доска установлена прямо напротив мемориала.

В новом сквере уложили плитку, засеяли газон, высадили несколько видов яблонь, шаровидные ивы, сосны, ели, кустарники и многолетние цветущие растения. Для местных жителей также установили скамейки, лавочки, клумбы и вазоны. На торжественном открытии присутствовала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Я сегодня с огромным удовольствием приехала на открытие такого места притяжения для всех жителей. Поздравляю вас с таким событием, желаю успехов, здоровья и всего самого наилучшего", - сказала Бабушкина.

Отметим, что известный на всю страну "Ельцин-центр" в Екатеринбурге имеет не лучшую репутацию в рамках обсуждения темы спецоперации. Руководство центра также не раз привлекалось за дискредитацию армии.

В мае депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень. Позднее ей был назначен штраф по статье о дискредитации ВС РФ.

Позднее в суде Екатеринбурга рассматривали дело главы киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслава Шмырова - все по той же статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ, однако дело вернули в полицию.