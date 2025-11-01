Дело мигранта, прикурившего от Вечного огня на Урале, рассмотрят в особом порядке

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма. Обвиняемым является мигрант.

Согласно материалам дела, в июне этого года 19-летний уроженец Узбекистана поднялся на помост мемориального комплекса в Верхней Пышме, посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и прикурил от пламени Вечного огня. Все произошло на глазах у свидетелей.

В дальнейшем было возбуждено уголовное дело. Обвинение полагает, что мигрант публично оскорбил память защитников Отечества и совершил действия, направленные на унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, заседание состоится в среду, 5 ноября. По ходатайству обвиняемого дело будет рассмотрено в особом порядке – то есть без проведения судебного следствия.

Напомним, что расследование было завершено в октябре нынешнего года.