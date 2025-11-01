ВС РФ уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска

Подразделения группировки "Центр" пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Минобороны Украины в районе Красноармейска (ДНР). Все 11 высадившихся с вертолета человек уничтожены, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные продолжают ликвидацию противника в районе ж/д вокзала в самом Красноармейске, а также завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Кроме того, российская армия сорвала семь атак ВСУ, пытавшихся выйти из окружения со стороны Гришино, которое находится в паре километров к северо-западу от Красноармейска.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

29 октября Путин сообщил, что командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ.