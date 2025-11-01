01 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывший сотрудник свердловского ГУФСИН отправится в колонию по делу о взяточничестве

Бывший помощник начальника управления свердловского ГУФСИН Марат Кабиров признан виновным в получении взяток. Обвинительный приговор вынес Верхнепышминский городской суд, сообщает пресс-служба судов региона. Аналогичное решение было вынесено и еще по трем фигурантам дела.

Установлено, что Кабиров получил две крупные взятки через посредников — Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко. За деньги он должен был посодействовать в условно-досрочном освобождении осужденного, создать благоприятных условий в колонии, а также организовать бракосочетание на территории следственного изолятора №1.

В обоих случаях взяткодателями выступили родственники осужденных. Браком хотела сочетаться Юлия Акишина, которая передала 130 тыс рублей, 67,5 тыс. из которых достались непосредственно Кабирову. Она также просила трудоустроить будущего супруга на хозяйственный блок. Во втором случае родственница другого осужденного передала Кабирову 100 тыс. рублей. В отношении этой взяткодательницы уголовное дело прекращено.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.

Суд признал Кабирова виновным по двум эпизодам получения взятки должностным лицом (ч. 2 ст. 290 УК РФ), Акишину — в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ), Мельникову и Васильченко – в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

Им назначены наказания:

  • Кабирову – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также с осужденного взысканы в доход государства 167,5 тыс. рублей, полученных в качестве взятки. Кабиров взят под стражу в зале суда.
  • Акишиной – штраф в размере 600 тыс. рублей;
  • Мельниковой – штраф в размере 400 тыс. рублей;
  • Васильченко – штраф в размере 600 тыс. рублей.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Теги: ГУФСИН, суд, взятка, приговор


