Аграрии и учёные Челябинской области завоевали в Екатеринбурге 53 медали

Учеными и аграриями Челябинской области на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке, которая прошла в Екатеринбурге, были представлены разработки Южно-Уральского аграрного университета, Южно-Уральского государственного университета и Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве сельского хозяйства Южного Урала.

По данным ведомства, на выставке научные сотрудники региона завоевали 33 золотых, 14 серебряных и шесть бронзовых медалей. Награды присуждены по итогам дегустационного конкурса "Лучшие продукты – 2025" и конкурса научных инноваций и разработок АПК, где были представлены разработки университетов и научных институтов Южного Урала. Среди них – эффективный способ повышения качества показателей мяса птицы, технологии верификации производственного статуса поголовья, новые решения в области автоматического распределения нагрузки по осям транспорта и селекция высокопродуктивных сортов пшеницы.