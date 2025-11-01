Бывшего коммерческого директора уральского завода судят за уклонение от уплаты налогов

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 37-летний бывший коммерческий директор одного из заводов Сысерти. Предприятие занималось производством и реализацией железобетонных изделий.

По версии следствия, коммерческий директор представил недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость за 2019-2021 годы и ложные сведения о сделках, заключенных с рядом организаций. В результате этого в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму более 36 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 42 млн рублей. Его уголовное дело рассмотрит Сысертский районный суд.