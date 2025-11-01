В Москве до 10 тысяч повысят стоимость патента для иностранца

Московская городская дума одобрила очередное увеличение стоимости патента для иностранцев на работу в столице с текущих 8,9 тыс. руб. до 10 тыс. руб. в месяц с 2026 года.

В правительстве Москвы объяснили индексацию стоимости патента необходимостью "выравнивания налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан".

В 2024 году патент стоил 7,8 тыс. руб. в месяц.

С 1 сентября 2025 года иностранцы, получившие патент в Подмосковье, получили возможность работать по нему в столице, действует и обратное правило.