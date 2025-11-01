"Газпром" не смог получить налоговый вычет в 3,5 млрд рублей за строительство "Лахта Центра"

Федеральная налоговая служба не согласилась предоставить "Газпрому" льготы в размере 3,45 млрд руб. в связи со строительством "Лахта Центра", где располагается штаб-квартира компании.

Ранее "Газпром" подал иск к ФНС, требуя признать решения службы незаконными, но арбитраж его отклонил.

Налоговая служба сочла, что за 2020 и 2021 гг. применение налоговой инвестиционной льготы для компании в связи со строительством комплекса невозможно.

Речь идет о средствах, которые уже были уплачены в бюджет, но "Газпром" надеялся на вычет, о чем сообщил в декларациях за 2024 год.

ФНС же указала, что комплекс был введен в эксплуатацию до того, как его в свою собственность получил "Газпром". Также в 2022 году власти Петербурга выяснили, что в здании отсутствовали готовые к использованию помещения. В "Газпроме" отметили, что в 2020-2021 гг. проводили в центре культурно-массовые мероприятия, но суд обратил внимание на то, что все эти мероприятия проводились снаружи здания.

"Само по себе достижение результата инвестиций в виде создания крупного объекта, новых рабочих мест, развития бизнес-активности и, в конечном счёте, увеличения налоговых поступлений, не является условием предоставления льготы, а лишь обуславливает перечень условий, которые законодатель закрепил как обязательные для получения льготы. Однако даже если признавать достижение инвестиционных целей одним из условий получения льготы, такая цель Обществом в рассматриваемых периодах не достигнута. В рассматриваемых периодах объект не использовался Обществом в предпринимательской деятельности, а значит, не принёс налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль, компенсировав недополученные доходы от предоставления льготы", - цитирует "Интерфакс" решение суда.