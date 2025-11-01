Взрыв произошел в жилом доме в Ростове-на-Дону

Взрыв прогремел в одной из квартир в ЖК "Левобережье" в Ростове-на-Дону, после чего произошло возгорание, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, взорвалось строительное оборудование. Речь идет о баллоне, который используется при монтаже натяжных потолков. Пострадавших в результате инцидента нет. В квартире, где произошел взрыв, выбиты панорамные окна.

РИА Новости пишет, что в ЖК произошел взрыв газа. Об этом заявил представитель МЧС.