Синоптики пообещали Свердловской области теплый ноябрь

Ноябрь 2025 года в Свердловской области будет достаточно теплым. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в Свердловской области средняя температура ноября ожидается на 1 градус выше нормы (норма -6,-8 градусов, на крайнем севере области -9,-10 градусов). Количество осадков прогнозируется около среднего многолетнего количества (норма 30-43 мм, в горах юго-запада – до 62 мм).

"В первой декаде холодными будут 3-5 ноября, когда подморозит ночью до -5,-11 градусов, днем 0,-5 градусов. В остальное время температура будет соответствовать норме или превышать ее. Устойчивый снежный покров может появиться в горной зоне Свердловской области", - отмечается в прогнозе синоптиков.

На остальной территории региона вечером 4 ноября и ночью 5 ноября при прохождении атмосферного фронта также возможно образование снежного покрова.

Ранее уже сообщалось, что сразу после необычно теплого октября на Среднем Урале выпадет снег.