СК: Митрошина частично признала вину в отмывании денег

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в отмывании денег, полученных незаконным путем, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Отмечается, что на первоначальном этапе расследования дела Митрошина признала вину, но затем изменила свою позицию, признав ее частично.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта. Блогер была отправлена под домашний арест. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. В октябре сообщалось, что налоговая служба просит признать Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн рублей.