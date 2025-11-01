01 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы / t.me/moscowcourts

СК: Митрошина частично признала вину в отмывании денег

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в отмывании денег, полученных незаконным путем, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Отмечается, что на первоначальном этапе расследования дела Митрошина признала вину, но затем изменила свою позицию, признав ее частично.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта. Блогер была отправлена под домашний арест. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. В октябре сообщалось, что налоговая служба просит признать Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн рублей.

Теги: митрошина, отмывание денег


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

