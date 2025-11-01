В Туле эвакуировали жителей 50 частных домов из-за обломков БПЛА

Жителей порядка 50 частных домов эвакуировали в Туле после обнаружения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов в Telegram-канале.

По его словам, на месте обнаружения элементов беспилотников на улице Кутузова работают экстренные службы. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что ночью средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА. Утром в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, были обнаружены обломки дрона.