В Петербурге задержали 13-летнего школьника, пытавшегося поджечь автомобили полиции

В Санкт-Петербурге задержали 13-летнего школьника, которого мнимый "сотрудник спецслужбы" вынудил поджечь автомобили полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Подросток был доставлен в отдел 31 октября. Он рассказал, что познакомился с девочкой в интернете, позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный. Он представился сотрудником спецслужбы и сообщил школьнику об украинском гражданстве новой подруги и о том, что за такое общение ему грозит уголовная ответственность. Неизвестный начал вымогать у подростка деньги, которых у того не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2,5 тысячи рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских машин.

Ранее в Самаре двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта. Им грозит пожизненное заключение. Несовершеннолетним предъявлено обвинение в поджоге трансформаторного шкафа железной дороги недалеко от станции "Стахановская". В СКР считают, что подростки планировали получить за совершение поджога 20 тыс. руб. "от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере".