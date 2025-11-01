Магнитогорские хирурги провели уникальную операцию на поджелудочной железе

В Центральную клиническую медико-санитарную часть Магнитогорска поступила пациентка 65 лет. Диагноз на мультиспиральном КТ заставил врачей насторожиться: проток поджелудочной железы расширен до 1 см при норме 3 мм, а внутри были огромные конкременты (камни). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦКМСЧ.

Читайте также: Врачи Челябинска извлекли из кишечника мальчика силиконовый глаз

Заведующий операционным блоком ЦКМСЧ Андрей Козин перед операцией сообщил о самом заболевании и методе вмешательства.

"Есть такое заболевание – вирсунголитиаз, когда в протоке поджелудочной образуются камни, которые мешают ферментам попадать в кишечник и вызывают сильную боль. Чаще всего это заболевание развивается как осложнение хронического панкреатита (длительного воспаления поджелудочной железы, при котором орган плохо работает). Лечится оно в основном хирургическим путем: врачи создают обходной путь, по которому ферменты поджелудочной смогут попадать в кишечник, минуя камни", – пояснил врач.

Известно, что ранее такие вмешательства в Магнитогорске выполнялись только открытым способом. В этот раз хирург решил применить щадящий малоинвазивный метод – лапароскопию (операцию через небольшие разрезы с помощью специальной камеры и инструментов, не открывая полностью живот). Операция длилась порядка шести часов.

Ассистировавшая Андрею Козину хирург Надежда Шаламова сообщила, что во время операции удалось достать два камня, но остался блок, и ферменты не могли попасть в пищеварительный тракт. Именно поэтому врачи сделали соединение между протоком поджелудочной и тонкой кишкой. Так пациентка могла чувствовать меньше боли, получить минимальные осложнения и быстрее восстановится.

В итоге операция прошла успешно. Женщина находилась под наблюдением врачей чуть больше недели и затем была выписана домой.