В Белгородской области из-под стражи сбежал военный, обвиняемый в изнасиловании и убийстве

В Белгородской области из-под стражи сбежал военнослужащий, обвиняемый в убийстве местного жителя и изнасиловании его жены. Об этом сообщил губернатор региона.

"Вчера вечером у нас военнослужащий, который совершил тяжкое преступление, совершил побег из-под охраны", - цитирует Вячеслава Гладкова "Интерфакс". Глава региона попросил военную полицию в ночное время усилить патрулирование Щебекинского округа, Белгородского района и Белгорода.

Ранее СКР сообщил о задержании рядового Алексея Кострикина, подозреваемого в убийстве жителя Новая Таволжанка. ЧП произошло в доме жертвы, затем мужчина изнасиловал жену убитого и скрылся. Через некоторое время Кострикин был задержан следователем военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону. И вот теперь сбежал из-под стражи.