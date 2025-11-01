01 Ноября 2025
Происшествия Сибирский ФО В России Красноярский край
СК возбудил дело об оскорблении родителей мальчика, погибшего при нападении собак

Уголовное дело возбуждено в Красноярске после оскорблений в чате родителей 10-летнего мальчика, погибшего при нападении собак. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что жители в чате одного из мессенджеров вели переписку, в которой обсуждали гибель ребенка. При обсуждении они распространяли "материалы оскорбительного характера" в адрес родителей погибшего мальчика, заявили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Унижение человеческого достоинства, совершенное в сети интернет". Допрошены трое жителей Красноярского края, являющихся участниками чата.

Трагедия произошла 25 октября. В СНТ "Теремок" под Красноярском было найдено тело мальчика со следами нападения собак. По предварительным данным, ребенок шел к пастуху, когда на него напали животные. По факту гибели возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Кроме того, дело завели в отношении руководителя организации, ответственной за отлов безнадзорных животных по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Полиция устанавливает возможных владельцев собак.

Ранее проблема бездомных и безнадзорных животных в российских городах вновь оказалась в центре общественных дебатов. Поводом стало предложение депутатов создать экстренную службу для защиты людей от агрессивных собак. Однако эксперты и зоозащитники убеждены, что один лишь "телефон доверия" не решит системного кризиса, корни которого кроются в человеческой безответственности и пробелах в законодательстве.

Теги: мальчик, собаки, родители, оскорбления


