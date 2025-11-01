Уральского бизнесмена Горбунова заочно арестовали по делу о вымогательстве части компании

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному бизнесмену Александру Горбунову по делу о вымогательстве.

"Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта", - рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, что Горбунову уже выносили аналогичную меру пресечения в октябре, однако тогда защита обжаловала решение и Свердловский областной суд отправил материалы дела обратно в Ленинский на новое рассмотрение.

Речь идет о конфликте между Горбуновым и бывшим участником ОПГ "Центровые" Михаилом Клоком, который также владел компанией ООО "База на Комсомольской" - комплексом нежилых помещений на улице Комсомольская, 73. По версии следствия, в 2013 году, после отправки Клока в колонию, его под угрозами расправой заставили подписать дарственную о передаче своей доли в уставном капитале компании на бывших владельцев объекта - супругов Буцыриных.

Несколько раз расследование по делу прекращалось и снова возобновлялось. В последний раз это произошло в 2022 году, после того как Клока снова задержали уже по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-ых.