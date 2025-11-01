В Екатеринбурге после реставрации открыли "Памятник клавиатуре" на набережной Исети

В Екатеринбурге на набережной Исети после реставрации открыли паблик-арт-объект "Памятник клавиатуре" художника Анатолия Вяткина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", работы длились больше месяца: за это время рабочие переместили 104 бетонные клавиши в цех и очистили их с помощью пескоструйного аппарата от нескольких слоев краски. Площадку под клавиатурой уплотнили, засыпав щебнем и грунтом. В открытии обновленной клавиатуры принял участие сам Анатолий Вяткин, который придумал арт-объект в 2005 году в рамках фестиваля современного искусства "Длинные истории".

"Изначально планировали сделать клавиши из пенобетона, так их было бы легче сделать и легче потом убрать. Но кураторы предложили отлить буквы из бетона – предвидели, что объект станет не временным, а постоянным", - вспоминает Вяткин.

В 2005 году бетон и помощь в изготовлении арт-объекта предоставил "Атомстройкомплекс". В год 20-летнего юбилея строительный холдинг инициировал реставрацию полюбившегося горожанам объекта.

"За эти годы клавиатуру не раз пытались почистить, покрасить – здорово, что горожане ощущают ее своей и заботятся о ней. Люди откликнулись и когда мы выпустили коллекцию архитектурных шапок совместно с брендом Check Ya Head, чтобы тысячу рублей с каждой проданной шапки направить на восстановление клавиатуры. Вместе с Анатолием Вяткиным мы решили, что клавиатура должна быть восстановлена в первозданном бетонном виде, в каком она была задумана и реализована 20 лет назад. Мы лишь укрепили основание щебнем, чтобы клавиши не тонули в земле. Весной сделаем газон. То, что клавиатура после реконструкции не выглядит новой, а сохранила следы времени – сколы и трещинки, на мой взгляд, лишь усиливает ее смысл: ведь и технологии за это время ушли далеко вперед, настоящая клавиатура как гаджет тоже утратила свою актуальность и, скорее, стала памятником", - рассказал креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

"Если бы клавиатура лежала на бетоне или на каком-то специальном основании, это была бы просто копия клавиатуры. А когда клавиши вырастают из земли или врастают в землю, каждая из них становится неким памятником чему-то сбывшемуся или несбывшемуся. Связь с землей представляется для меня концептуально ценной", - подчеркнул Анатолий Вяткин.

В честь 20-летия арт-объекта "Атомстройкомплекс" совместно с брендом Check Ya Head выпустил шапки и шарфы с изображением клавиатуры. Один из первых комплектов получил Анатолий Вяткин.