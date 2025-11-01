Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до пяти

Умер один из пострадавших в ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле.

"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался", - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Напомним, 31 октября утром на Пролетарском мосту в Туле столкнулись несколько транспортных средств, в том числе трамвай. Сообщалось, что четыре человека погибли, 21 человек пострадал, 11 из них были госпитализированы.

В минздраве уточнили, что в больницах остаются 10 пострадавших в ДТП. Четверо них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще 6 - в состоянии средней степени тяжести.