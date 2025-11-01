В Челябинской области открыли два важных дорожных объекта

В Челябинске запущено движение по новой автодороге "Красное поле – Полетаево", а в Магнитогорске – после капитального ремонта открылся мост Северного перехода через реку Урал. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Южного Урала.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что дорожный сезон завершился открытием ключевых транспортных объектов. Новая автодорога в Челябинске соединяет западную часть города – от Шашни Северной до Новоградского тракта, обеспечивая удобный выезд из города и улучшая транспортную связанность прилегающих поселков Западный и Пригородный.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал запуск моста после ремонта и отметил, что благодаря эффективной организации подрядчика, путепровод удалось открыть значительно раньше нормативного срока. Фактически движение было ограничено только с января, и уже в конце октября его запустили.

В режиме видеоконференции в этот же день в Магнитогорске мэр города торжественно запустил движение по мосту Северного перехода через реку Урал.

Ранее стало известно, что за последние шесть лет Челябинская область вышла на рекордные темпы дорожного строительства: ежегодно ремонтируются и реконструируются порядка 800 км дорог.